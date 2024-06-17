Они поддерживают отношения на расстоянии.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показала, как ее поздравил с днем рождения любимый-военный.

Вчера, 16 июня, ей исполнилось 44 года. В честь праздника ее избранник Алексей Ситайло, который сейчас служит в ВСУ и защищает страну от врагов, опубликовал новое совместное фото.

"С Днем рождения, любимая", - написал Алексей в своем Instagram и добавил в конце смайлик "сердечко".

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К слову, свой день рождения Витвицкая праздновала во Львове. Она получила много поздравлений от родных, друзей и коллег. А вечером показала именинный торт со свечой и поблагодарила всех, кто разделил с ней этот важный день.

"Мой день. Спасибо ВСУ за возможность. Спасибо родителям. Спасибо любимому, что сияют глаза. Спасибо всем, кто рядом и разделили со мной мой праздник. Вы для меня важны", - написала Витвицкая, которая была одета в белое платье с кружевом.

Напомним, ранее телеведущая Соломия Витвицкая показала, как провела своего любимого-военного Алексея Ситайло на Донбасс.

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