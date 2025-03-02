Алексей Гончаренко не осуждает продюсера и певицу.

Известный украинский продюсер Алексей Гончаренко прокомментировал молчаливую позицию Софии Ротару и Константина Меладзе во время войны в Украине.

Не секрет, что Меладзе с начала полномасштабного вторжения ни разу не высказался о трагических событиях в нашей стране. Однако продюсер считает, что он еще публично скажет свое мнение.

"Я считаю Меладзе одним из самых талантливых композиторов современности. Кроме работы на телевидении, мы с ним сделали вместе немало мюзиклов. Там его наследие тоже невероятное. Что касается его позиции, мой ответ таков: я верю, что Константин таки найдет слова. Он взрослый человек, может сам за себя говорить. Поэтому пусть он сам за себя скажет. Я могу только поделиться собственными ощущениями. Мне будет очень жаль, если Константина Меладзе больше не будет в нашем медиапространстве. Знаете, как говорят, незаменимых не бывает, но мне кажется, что есть такие таланты, которых нельзя заменить", - подчеркнул Алексей в интервью OBOZ.UA.

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Гончаренко также добавил, что не может осуждать и певицу Софию Ротару. Однако назвал причину, по которой вероятно она до сих пор молчит о войне:

"Думаю, причина ее такой осторожности в высказываниях - финансовая история. Кроме того, она принадлежит к когорте советских людей - это моя гипотеза. Там их сторонники, они прожили с ними много лет. Сейчас им публично выступить против этого всего - перечеркнуть всю свою жизнь. А другой не будет, потому что она уже на 90% прожита. Я отношусь к этому поколению иногда не то что с пониманием... Делаю поправку на возраст - так будет правильно сказать".

К слову, София Михайловна много лет гастролировала по России. С 2022 года артистка прекратила свою концертную деятельность и не появляется на публике, а лишь иногда публикует фото последствий вражеских обстрелов в своем Instagram.

Напомним, ранее известная украинская певица Оксана Билозир высказалась о молчании Ротару во время войны.

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