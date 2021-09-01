Певица показала такой образ к 1 сентября.

Украинская певица Настя Каменских обнародовала в Instagram фотографию, на которой предстала в образе школьницы.

Девушка показалась с фиолетовыми волосами под каре и в одежде, которая очень напоминает школьную форму. Настя надела кожаную плиссированную мини-юбку, белую блузку и удлиненный жилет. Дополнила она такой образ высокими белыми гольфами.

"С 1 сентября, ребята. Для меня этот день всегда будет связан с самыми тёплыми моментами из детства. С трепетом и предвкушениям, с началом чего-то нового", - подписала кадр Каменских.

"Соблазнительная школьница", "Какая красивая девочка", "Ролевые игры?", "Какая милая школьница", "Супер", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич