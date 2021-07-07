Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками серией новых снимков с прогулки.
Фото она опубликовала у себя в Instagram.
На этот раз Леся соблазнительно позировала возле ларька с кофе, в платье с корсетом и кружевами.
«Заказала себе «профессионального фотографа девушек возле ларьков», – пошутила она.
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«Когда сказали, что в кофейне будет бывший», «И на пляж – горячая кукуруза, пахлава», «Белоснежка, сбежавшая от гномов», «Утренняя фея», «С таким прикидом в один день можно сделать выручку за год», «Ноги бесконечные», «Огонь», «Ноги Украины».
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