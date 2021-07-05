Ведущая поделилась серией снимков со съемок.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк нарвалась на критику, показав подборку фото со съемок шоу «Кто сверху?».

Серию снимков она опубликовала у себя в Instagram.

«About last night (О последней ночи)», – подписала она фото.

На одном из снимков Леся позирует на стуле в гримёрке, показывая язык. На ней яркие розовые сапоги.

Читайте такжеБез мужа: Маша Ефросинина в купальнике показала фото с мужчиной своей мечтыМногие подписчики ведущей оценили креатив и восхитились ее фигурой, но были и такие, кто раскритиковал Никитюк за чересчур вульгарный вид:

«Боже, Леся! Я в ауте», «Безобразие какое-то», «Это какой-то срам», «Вульгарно», «Каждая фотка очень странная», «Эпатажно-креативно. А ноги красивые!», «Дурдом», «Пошлятина», «Шикарный вид».

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Автор: Катерина Шварц