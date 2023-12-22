Последний год она жила в США.

Украинская певица Алина Гросу впервые за год приехала в Украину. Она поехала в Черновцы к своей бабушке и показала трогательное семейное фото.

На снимке они сидят за столом, Гросу нежно обнимает родного человека за плечи и улыбается.

"Бабуличка моя", - подписала фото певица и добавила несколько сердечек.

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Также артистка показала свое архивное фото, на котором ей всего 18 лет. Тогда Гросу носила темные волосы и любила делать макияж в стиле смоки-айс.

Стоит отметить, что последний год певица жила в США. Там она учится актерскому мастерству. За время жизни за границей Алина не забывала и о музыке. Она выпустила несколько песен, которые уже успели стать хитами. Например, трек "Звичка". Он стал мегапопулярным в сети.

Напомним, Алина Гросу закрутила новый роман после разрыва с российским актером. Стоит отметить, что лица своего избранника она не показала. Вероятно, артистка пока решила держать в секрете его личность.

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