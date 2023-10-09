Пара счастлива вместе.

Уже во время полномасштабного российского вторжения стало известно, что певица Алина Гросу рассталась со своим возлюбленным, актером из РФ Романом Полянским. Она никак не комментировала их расставание, однако поклонники были обеспокоены ее состоянием.

Долгое время они писали ей в социальных сетях слова поддержки и уверяли, что вскоре в ее личной жизни наступит "белая" полоса. Так и произошло.

Сегодня артистка поделилась кадрами в своем Instagram, на которых она проявляет нежные чувства к мужчине. На одном из видео они держатся за ручки, а другом мужчина прикасается к щеке Гросу, а она в этот момент кладет свою руку на его и мило улыбается.

Видео дня

"Чтобы сильно меня не жалели. А то от каждого сообщения "Алина, не плач" глаз дергается", - подписала видео певица.

Стоит отметить, что лица своего избранника она не показала. Вероятно, артистка пока решила держать в секрете его личность.

Личная жизнь Алины Гросу

Летом 2019 года Алина вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. В том же году пара развелась. Затем у нее был роман с актером Романом Полянским. Вскоре пара рассталась, а Роман вернулся в Москву осенью 2022 года.

Сейчас Алина живет в США. Там она поступила в университет и продолжает заниматься творческой деятельностью.

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