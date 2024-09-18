Она не жила в ней 4 года.

Украинская певица Оля Полякова впервые показала свою квартиру в Киеве после длительного ремонта.

Не секрет, что несколько лет назад из-за непогоды в доме артистки начал протекать потолок. Затем он обвалился и испортил еще пол. Из-за этого Полякова переехала жить в загородный дом, ведь в квартире невозможно было оставаться. Но сегодня, 18 сентября, исполнительница сообщила о завершении ремонта. Более того, Оля уже вернулась в свое жилье и начинает там новую жизнь.

"Поздравляйте меня. Я сегодня первую ночь ночевала в своей новой-старой квартире. Еще не все готово, если честно, дизайн оставили такой же, но все изменили. Потолок поменяли, пол. Вы же помните, у меня очень тек потолок, все было в потеках, прогнившее. Все заменили! Очень долго это делали", - рассказала Полякова в своем Instagram и показала видео обновленной квартиры.

Она также добавила, что несмотря на тревоги в городе, она все равно радуется переезду.

"Я не жила в этой квартире четыре года. Меня даже не пугало, что на всю улицу раздавалась сирена. Я классно выспалась, потому что начинаю жить снова дома. Начинается новая жизнь в городе Киев".

Напомним, недавно Оля Полякова показала редкое фото мужа, с которым отмечает 20-ю годовщину свадьбы.

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