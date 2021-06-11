Фанаты назвали модель "обворожительной принцессой".

Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась несколькими снимками с отдыха на морском побережье Турции.

Фото она опубликовала в своем Instagram.

«А чей получается человек, которого хочется откусить у всего вокруг? Откусить его, со звуком отрывающегося от круглой, такой идеальной части целого арбуза. Зная, что теперь все иначе. Человек, который не пользуется «Привет» и «Пока», а бросает утопающей ей в подушке «Доброй» и «Спокойной». Для него хочется забрать все рожки и мороженное вместе с будкой сразу, чтобы этот мороженщик перестал шутить свои шуточки и отпустил этот взгляд обратно, ко мне. Ладно. Забирать не буду (я о будке). Пусть стоит. Правильно. Мой!» – подписала она снимки.

На фото она позирует в горчичном длинном платье, очках и босоножках.

«Вау, какая», «Платье – огонь», «Чувствую, в Турции оторвалась», «Сногсшибательная», «Роскошество», «Невероятно», «Глаз на оторвать», «Гордость и достопримечательность Украины», «Даша, вот это пост, у меня даже что-то щелкнуло в голове, пока обдумывал слова», «Обворожительная принцесса в платье из ванильной пены!» – отреагировали фанаты.

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Автор: Катерина Шварц