Известная украинская певица и модель Даша Астафьева поделилась несколькими снимками с отдыха на морском побережье Турции.
Фото она опубликовала в своем Instagram.
«А чей получается человек, которого хочется откусить у всего вокруг? Откусить его, со звуком отрывающегося от круглой, такой идеальной части целого арбуза. Зная, что теперь все иначе. Человек, который не пользуется «Привет» и «Пока», а бросает утопающей ей в подушке «Доброй» и «Спокойной». Для него хочется забрать все рожки и мороженное вместе с будкой сразу, чтобы этот мороженщик перестал шутить свои шуточки и отпустил этот взгляд обратно, ко мне. Ладно. Забирать не буду (я о будке). Пусть стоит. Правильно. Мой!» – подписала она снимки.
На фото она позирует в горчичном длинном платье, очках и босоножках.
«Вау, какая», «Платье – огонь», «Чувствую, в Турции оторвалась», «Сногсшибательная», «Роскошество», «Невероятно», «Глаз на оторвать», «Гордость и достопримечательность Украины», «Даша, вот это пост, у меня даже что-то щелкнуло в голове, пока обдумывал слова», «Обворожительная принцесса в платье из ванильной пены!» – отреагировали фанаты.
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