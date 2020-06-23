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СМИ сообщили о хроническом алкоголизме Ефремова, адвокат актера информацию отрицает

10:00, 23 июня 2020
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Ефремов - хронический алкоголик / фото ua.depositphotos.com

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Как сообщает Mash, теперь полиция намерена ходатайствовать перед судом о пожизненном лишении Ефремова водительских прав. Накануне психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в беседе с «360» опроверг эту информацию. 

«Это не соответствует действительности. Если бы у него был хронический [алкоголизм], то он бы не играл и не был бы высокооплачиваемым актером», — заявил Пашаев.

Вечером 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель «Лады» 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице.

В момент ДТП Михаил Ефремов был пьян. В его крови также были обнаружены следы наркотиков. По факту ДТП возбуждено дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). 9 июня артист был отправлен под домашний арест.

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Теги: #Михаил Ефремов