Известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП (видео)

Михаил Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование.

Известный российский актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.

"Сегодня вечером Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе Grand Cherokee, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля", - сообщил источник агентства Интерфакс.

По неподтвержденной информации, которую в частности публикует телеканал Дождь, у актера "были явные следы опьянения".

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Сообщается, что тяжелую травму получил мужчина, в автомобиль которого врезался Михаил Ефремов.

В московском управлении МВД подтвердили РИА Новости информацию о ДТП. Пострадал один человек. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что в аварию попал Михаил Ефремов.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что Ефремов задержан и направлен на медицинское освидетельствование.

В социальных сетях также публикуют видео с моментом ДТП. Подтверждения подлинности видео от МВД РФ пока нет.

Видео с камер: актер Михаил Ефремов на скорости пересекает двойную сплошную и лоб в лоб врезается во встречную машину. pic.twitter.com/y55zm5SJMv — Потапов Евгений (@ea_potapoff) June 8, 2020

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