Семьи жертв увидели в предложении рэпера попытку поправить свой пострадавший имидж.

Пять семей жертв давки, которая произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в Хьюстоне, в результате которой погибли 10 человек, отказалась от финансовой помощи рэпера Трэвиса Скотта.

Представители четырех семей сообщили, что их клиенты последуют примеру семьи 9-летнего Эзры Блаунта, самого младшего из погибших (самому старшему было 27 лет) которые отказались от денег рэпера, сообщает Би-би-си.

По словам адвокатов, предложение Скотта о финансовой помощи - это попытка снизить общественное давление, которое оказывается на него после трагедии, а не искреннее проявление раскаяния.

А адвокат семьи 14-летнего Джона Хилгента Ричард Митхофф в интервью журналу Rolling Stone назвал предложение рэпера унизительным и неприемлемым.

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Адвокат Скотта Дэниел Петрочелли еще 23 ноября, на следующий день после похорон Эзры Блаунта, написал письмо семье мальчика с предложением оплатить счета за похороны.

"Трэвис потрясен трагедией, которая произошла на фестивале Astroworld и скорбит вместе с семьями, в которых погибли или получили травмы их любимые, - говорилось в этом послании. - Трэвис хотел бы со своей стороны оказать помощь семьям пострадавших и оплатить расходы на похороны Эзры Блаунта".

Семья мальчика немедленно отвергла это предложение.

"Я не сомневаюсь, что господин Скотт раскаивается, - написал в ответном письме адвокату музыканта представитель семьи Блаунт Боб Хильярд. - Ему предстоит болезненный путь, и я надеюсь, что он понесет определенную ответственность за эту трагедию".

Семьи других жертв также увидели в предложении рэпера попытку поправить свой пострадавший имидж.

Сам рэпер выступил в "Инстаграме" с видеообращением, в котором призвал всех пострадавших напрямую обращаться к нему, отметив, что "отчаянно хочет выразить свои соболезнования и предложить помощь".

Скотт также признался, что ему не было известно о критической ситуации, сложившейся на концерте. "Я даже представить себе не мог, как все было плохо", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне вечером 5 ноября погибли восемь человек. Двое погибших были несовершеннолетними. Кроме того, на месте происшествия развернули полевой госпиталь, в который обратились около трехсот пострадавших.

Автор: Виолетта Орлова