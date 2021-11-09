Он хочет оказать всю необходимую помощь пострадавшим в давке.

Американский рэпер Трэвис Скотт заявил, что вернет деньги за билеты на его концерт, который прошел в рамках фестиваля Astroworld и на котором погибли 8 человек.

Артист также намерен оплатить похороны погибших. Кроме этого, он хочет оказать всю необходимую помощь пострадавшим в давке. Рэпер также будет сотрудничать с организацией BetterHelp, чтобы бесплатно помочь восстановить здоровье участников фестиваля.

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Свои ближайшие выступления Трэвис Скотт отменил. Исполнитель должен был дать концерт на фестивале Day N Vegas Festival 12-14 ноября. Рэпер заявил, что "он не в том состоянии, чтобы петь", сообщает ТСН со ссылкой на TMZ.

Как сообщал УНИАН, в давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне вечером 5 ноября погибли восемь человек. Двое погибших были несовершеннолетними. Кроме того, на месте происшествия развернули полевой госпиталь, в который обратились около трехсот пострадавших.

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Автор: Виолетта Орлова