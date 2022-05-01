Жизнь девушки изменилась за считанные дни.

24 февраля 2022 года Россия подло напала на Украину, устроив на нашей территории полномасштабную войну. На защиту нашей страны встали не только мужчины, но и женщины. Среди них 29-летняя Кристина с позывным "Кудрявая", которая до войны работала моделью и сомелье. Впрочем, с армией девушка связана уже 10 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

"На бирже труда меня направили в часть. Мы с кадровиками должны были договориться, что ни я им, ни они мне не подходят. Но там предложили должность начальника клуба. Я была молода и не понимала специфику армии. 18 апреля мне исполнилось 19 лет. На следующий день в удостоверении была печать, что я военнослужащая внутренних войск. До этого немало где подрабатывала: сомелье, в моделинге. Но с армией мы дольше всего", - говорит девушка.

Также Кристина рассказала, где ее застала война и на каком направлении она вместе с ВСУ защищает Украину.

"Помню ночь вторжения. Я не могла уснуть. За несколько дней до полномасштабной войны там уже было неспокойно. В 20-х числах февраля Счастье и Станицу Луганскую обстреливали из Градов. Такого не было в последние годы. Мы понимали, что Россия перебрасывает сюда силы. Два месяца каждый день продолжаются бои. Мы защищаем конгломерацию Рубежное-Северодонецк-Лисичанск. Наша бригада вместе с ВСУ не дают противнику ступать дальше. Это направление одно из самых горячих", - добавила Кристина.

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