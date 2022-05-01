Певица так и не высказалась по поводу войны в Украине.

Певица родом из Украины Ёлка выступила на корпоративе в Сочи в тот момент, когда на ее Родине идет полномасштабная война, развязанная Россией.

На праздновании корпоратива российской автокомпании Ёлка исполнила две свои песни "Прованс" и "На большом воздушном шаре".

Роликом с концерта поделились в Telegram-канале "Боже, яке к*нчене".

Певицу сняли в тот момент, когда она пела: "Завтра в 7:22 я буду в Борисполе сидеть в самолете". Автор канала Алексей Дурнев заявил, что теперь Ёлке надо выбрать другое место, ведь в Украине ей не рады. А все потому, что певица молча поддерживает путинский режим и убийственную войну в нашей стране.

Ранее УНИАН сообщал, кто из артистов молча поддерживает режим "фюрера" Путина. Среди них Ёлка, Ани Лорак, Таисия Повалий, Регина Тодоренко и другие.

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