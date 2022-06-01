Эти пары показывают, что служебные романы могут перерасти в нечто более серьезное.

Большую часть своего времени люди проводят на работе, поэтому и не странно, что именно там они и заводят романтические отношения. Украинские знаменитости - не исключение. Кто из певиц вышла замуж за своего продюсера - далее в материале.

Настя Каменских и Потап

От любви до ненависти один шаг. Наоборот - тоже. Их история начиналась с дуэта "Потап и Настя". Первые годы совместной работы они не могли терпеть друг друга. Каменских неоднократно рассказывала о том, что они часто летали на гастроли в разных самолетах и жили в разных отелях. Потом они и сами не заметили, как влюбились друг в друга. В 2017 году они расписались в Лас-Вегасе, а через два года сыграли пышную свадьбу в пригороде Киева. Известно об их отношениях стало только в день свадьбы, хотя многие поклонники и ранее об этом догадывались.

Тина Кароль и Евгений Огир

Многие известные продюсеры хотели, чтобы их подопечной стала Тина Кароль. Но певица выбрала Евгения Огира, с которым позже у нее завязались отношения. В 2008 году они поженились, а уже через год у них родился сын Вениамин. Увы, их счастье продлилось недолго. Через пять лет Огир умер от рака желудка, с которым боролся долгое время.

Ольга Горбачева и Юрий Никитин

Их история началась много лет назад. Они несколько раз расставались, но все же принимали решение снова сойтись. Известно, что Никитин изменял своей супруге, и это одна из причин, почему они когда-то развелись. Также в одном из интервью Ольга говорила о том, что причиной развода была и ее неопытность в сексе. Сейчас пара счастлива вместе, они воспитывают дочь Серафиму.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

Вера Брежнева приглянулась продюсеру Меладзе, когда стала участницей легендарной женской группы "ВИА Гра". Долгое время они скрывали свои отношения, но в 2015 году они таки решились сыграть свадьбу. В сети были слухи о том, что их роман до свадьбы длился 10 лет, и, что Брежнева стала причиной развода Меладзе с женой. Кроме того, сейчас росСМИ распространяют информацию о том, что их брак на грани развода из-за разных политических взглядов. Меладзе молчит о войне в Украине, а Брежнева занимается волонтерством и даже перешла на украинский язык.

Таисия Повалий и Игорь Лихута

Таисия Повалий вышла замуж за продюсера Игоря Лихуту в 1993 году. В одном из интервью она рассказала, что подтолкнул их к браку квартирный вопрос. По ее словам, тогда они расписали очень быстро, чтобы получить трехкомнатную квартиру. Впрочем, они до сих пор вместе.

Вас также могут заинтересовать новости: