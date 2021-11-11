Мужчина считает, что виной всему стала халатность.

Один из членов съемочной группы фильма "Ржавчина" подал в суд на голливудского актера Алека Болдуина и других членов команды. Причиной тому стала смерть украинки Галины Хатчинс.

Об этом сообщает The Associated Press.

Украинец Сергей Светный обратился в Верховный суд Лос-Анджелеса с иском, в котором обвиняет ответчиков в халатности, что вызвало у светооператора "сильное эмоциональное расстройство".

При этом он указал, что он чуть сам не пострадал при фатальном выстреле.

Читайте также"Держал на руках, когда умирала": коллега погибшей оператора-украинки Хатчинс назвал виновных в трагедии"У них никогда не должно быть боевых патронов на этой съемочной площадке", - заявил адвокат украинца.

Светооператор судится против почти двух десятков членов команды, среди которых актер и продюсер Алек Болдуин, помощник режиссера Дэвид Холлс, который дал звезде заряженный револьвер, и ответственной за оружие Анны Гутьеррес-Рид.

Кроме того, Светной рассказал, что за несколько дней до трагического случая он видел пистолеты, которые оставили без присмотра в грязи.

"Случившееся потом будет вечно преследовать истца. Он почувствовал странный и ужасный свист того, что казалось сжатым воздухом справа от него. Он почувствовал, как то, что, по его мнению, было порохом и другими остаточными материалами, попало в правую сторону его лица", - указано в иске.

Сторона обвинения потребовала от ответчиков компенсации и штрафных санкций. На данный момент неизвестно, о какой сумме идет речь.

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22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщало, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Автор: Анастасия Горбачева