Хилария Болдуин рассказала, как за автомобилем их семьи гнались папарацци.

Жена американского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съемках вестерна Rust, Хилария Болдуин пожаловалась на преследования репортеров.

Об этом она написала в своем Instagram.

Супруга актера посвятила публикацию поискам и возвращению в семью их бенгальского кота Эмилио.

Хилария поблагодарила тех, кто принял участие в поисках, не называя имена, чтобы не подвергать их преследованиям журналистов "в их безумном стремлении заработать больше денег".

"Пока я пишу это, меня фотографируют через деревья дома, где мы остановились", – написала она.

Читайте также"Держал на руках, когда умирала": коллега погибшей оператора-украинки Хатчинс назвал виновных в трагедииКроме того, по ее словам, папарацци гнались на машинах по дороге за их автомобилем: "Несколько страшных моментов… это опасно".

Алек Болдуин застрелил на съемках украинку: что известно

22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщало, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Автор: Катерина Шварц