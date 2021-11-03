Жена американского актера Алека Болдуина, случайно застрелившего оператора на съемках вестерна Rust, Хилария Болдуин пожаловалась на преследования репортеров.
Об этом она написала в своем Instagram.
Супруга актера посвятила публикацию поискам и возвращению в семью их бенгальского кота Эмилио.
Хилария поблагодарила тех, кто принял участие в поисках, не называя имена, чтобы не подвергать их преследованиям журналистов "в их безумном стремлении заработать больше денег".
"Пока я пишу это, меня фотографируют через деревья дома, где мы остановились", – написала она.
Читайте также"Держал на руках, когда умирала": коллега погибшей оператора-украинки Хатчинс назвал виновных в трагедииКроме того, по ее словам, папарацци гнались на машинах по дороге за их автомобилем: "Несколько страшных моментов… это опасно".
Алек Болдуин застрелил на съемках украинку: что известно
22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщало, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие.
Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.
Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.