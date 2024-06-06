Турчинов будет служить в Нацгвардии.

Украинский музыкант, гитарист и солист группы "Жадан и Собаки" Евгений Турчинов присоединился к рядам Вооруженных сил Украины. Артист с оружием в руках стал на защиту страны.

О своем решении Турчинов сообщил в Instagram. Он, как и его коллега - писатель и певец Сергей Жадан, который пополнил ряды ВСУ - будет служить в составе Национальной гвардии Украины.

Исполнитель опубликовал фотографию в военной форме и заявил, что отправится на фронт в рядах 13-й бригады "Хартия". Сейчас Евгений проходит военные учения.

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"Вступил в ряды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Прохожу обучение", - написал под фото Турчинов.

Что известно о Евгении Турчинове

Евгений Турчинов - украинский музыкант и композитор. Он родом из Харьковской области. Кроме группы "Жадан и Собаки", музыкант также является участником коллективов "Дети капитана Гранта", "Евгений Константиныч и Кровавое Забазарево" и "Линия Маннергейма". Знаменитость пишет песни, в частности, в его творчестве композиции для "Линии Маннергейма" и "Жадан и Собаки".

Напомним, ранее звезда "Евровидения" пополнил ряды ВСУ. Солист группы NAHABA пошел воевать на фронт в составе 40-й бригады.

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