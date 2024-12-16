Блогер рассказал, что имеет слабость к обуви.

Украинский радиоведущий и блогер откровенно рассказал о своей страсти к моде и обуви в частности. В интервью для "Шо ты Киев?" он признался, что имеет целую коллекцию из 25 пар обуви, предназначенной для разных случаев.

"Кажется, я начал терять голову из-за обуви. Имею разную - старую и новую. Но часто забываю о старых парах и беру те, что на выход, даже когда иду на шашлыки", - поделился Демин.

Ведущий также рассказал о своих модных предпочтениях. Он любит яркую и цветную обувь, но не гонится за брендами и не готов тратить на них большие суммы. Слава вспомнил, что когда-то хотел приобрести кроссовки Balenciaga, но передумал, когда увидел их цену - от 45 тысяч гривен.

"Не готов столько платить ни за обувь, ни за одежду", - признался Демин.

Ведущий подчеркнул, что он за рациональный подход к моде и не понимает людей, которые берут кредиты на шопинг.

"Мода - это круто, но я за рациональный подход", - подытожил Слава.

Слава Демин известен не только своими эфирами на радио и телевидении, но и активной деятельностью в социальных сетях. Он часто делится с подписчиками своими мыслями о моде, стиле и жизни.

Напомним, Слава Демин назвал худших интервьюеров и нарвался на критику коллеги.

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