Певица отметила, что не обращает внимания на подобные высказывания в свою сторону.

Известная украинская певица Камалия ответила, что думает о ведущем и шоумене Славе Соломке, который ранее назвал исполнительницу "бездарной". Артистка указала, что не обращает внимания на такие высказывания и указала, что он не оскорбил ее.

Как известно, в декабре телезвезда заявил, что считает весь украинский шоу-бизнес лицемерным. Он его, мол, раздражает. Свое видение он объяснил тем, что якобы многие украинские звезды относятся дружелюбно к Камалии только ради собственной выгоды.

В частности, чтобы попасть на премию YUNA, основателем которой является бывший муж певицы миллиардер Мохаммад Захур и она сама. В то же время он добавил, что не знает ни одной песни артистки и вообще считает ее "бездарной".

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В ответ на это Камалия в интервью для "Коротко про" не стала молчать и назвала Соломку "глупым". Она убеждена, что причиной такого поведения ведущего стало то, что в свое время его кто-то также сильно обидел.

А также знаменитость убеждена, что такими высказываниями Слава пытается хайпануть, ведь своим трудом у него, мол, не удается оставаться популярным.

"Если человек глупый - что обижаться? Наверное, кто-то его очень сильно обидел, что он так себя ведет. Есть такая фраза: хочешь, чтобы о тебе узнали, - обидь короля. У меня за все годы работы в шоу-бизе уже выстроилась защита к таким вещам. Я не обращаю внимания. У него такой типаж, что он мог бы делать что-то комичное, очень интересное, вести свои блоги и быть очень популярным. Но у него самого ничего не получается, со всех каналов его гонят... Вот и живет как обиженный мальчик и таким образом привлекает к себе внимание", - отметила Камалия.

Напомним, ранее Камалия ответила, почему скрывает от дочерей развод с мужем-миллиардером. Певица рассказала, что девочки думают, что развод родителей - это слухи в сети.

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