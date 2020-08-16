"Сплошная нежность": Славу Каминскую заподозрили в воссоединении с экс-супругом
12:34, 16 августа 2020Звезды
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Певица показала новое фото.
Слава Каминская опубликовала фото / instagram.com/babaslavka
Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram фотографию, где позирует с экс-супругом Эдгаром и детьми - Лаурой и Леоном.
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Слава с детьми и Эдгаром посетили СПА-отель "Немо". Они позировали мокрыми на широкой кровати и прикрывались синими полотенцами.
"Идеальная семья! Миритесь уже", "Воссоединение семьи?", "Красивая пара", "Они, если честно, прекрасно смотрятся вместе и у них красивые дети", - написали фанаты.
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