По ее словам, нельзя насильно заставлять людей что-либо делать.

Украинская певица Слава Каминская отреагировала на хейт после поддержки русского языка. В интервью УНИАН она сказала, что нельзя насильно заставлять людей переходить на украинский.

По ее словам, каждый человек, считающий себя украинцем, рано или поздно будет разговаривать на государственном языке. А принуждение вызывает только раздражение и раскол в обществе.

"Я не поддерживаю искусственное разделение украинского народа по какому бы то ни было признаку или вопросу. Я верю, что мы однажды придем к тому, что все, кто считают себя украинцами, будут говорить на украинском. А молодежь, новое поколение, уже не будет знать русского. Но сейчас нельзя заставлять из-под палки что-либо делать. Это вызывает раздражение и раскол в обществе. Где демократия, о которой мы так много говорим и к которой стремимся? Нужно поддерживать друг друга всеми силами, в нашей борьбе с общим врагом, а не выискивать врагов среди своих", - сказала певица.

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Сама Слава разговаривает на двух языках - украинском и русском. Однако говорит, что уже начала процесс украинизации своих песен. Каминская хочет адаптировать свое творчество под новые реалии.

"Я не словами, а делом в очередной раз подчеркиваю свою позицию", - подытожила знаменитость.

Слава Каминская вступилась за русский язык

Недавно Слава Каминская обнародовала в Instagram статью Конституции Украины о гарантировании "свободного развития, использования и защиты русского и других языков национальных меньшинств Украины". Тем самым она поддержала русский язык.

"Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?" - подписала пост Слава.

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