Бывшие солистки дуэта уже не первый раз публично выясняют отношения.

Слава Каминская, которая недавно публично поскандалила с Анной Тринчер, гневно высказалась в адрес еще одной знаменитости - своей бывшей коллеги Виктории Смеюхи. Ранее артистки около 15 лет вместе пели в дуэте "НеАнгелы".

Сейчас Каминская выложила фото Смеюхи у себя в Instagram-блоге и написала: "И не спрашивай меня – ту би ор нот ту би".

Фото Виктория Смеюха опубликовала специально ко Дню защитников и защитниц Украины. На снимке она позирует в топе, который окрашен в цвета российской военной формы. Судя по всему, артистка не знала, что означает этот рисунок.

Видео дня

В сторис Слава также запостила эту же фотографию и добавила: "Трудно быть кэжоал, когда ты лакшари".

Реакция соцсетей

Поклонники Смеюхи также рассмотрели принт армии оккупантов и указали звезде на это:

"Она надела топ с рисунком русской военной формы"

"Что-то она не ту армию поддерживает. Это же пиксель русни"

"У Виктории топ с орнаментом русской военной окраски?"

"Надеюсь, наши защитники не увидят то, что на вас форма рашистов!"

"Топ цвета одежды русских орк*в"

Слава Каминская на этом не остановилась и опубликовала короткое видео, записанное со своей дочкой Лаурой. Девочка говорит: "Мама, Вика за Россию?", а ее мама отвечает: "Вика просто тупая".

Напомним, Слава Каминская высмеяла новую песню Анны Тринчер и Позитива.

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