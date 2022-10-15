Слава Каминская высказалась в адрес новой композиции Анны Тринчер, которую та записала с Позитивом.

В публичном пространстве разгорелись настоящие выяснения отношений между певицами Анной Тринчер и Славой Каминской. Последняя решила прокомментировать новую песню Тринчер и Позитива, которая получила название "Який ти козак".

Фрагмент данной песни опубликовала подруга Каминской. На нем девушка высмеяла новый трек "Який ти козак", а в конце на кадрах появилась и сама Слава.

"Сколько можно подсыпать шоубиз такими кринж-треками? Где место творчества, а не пиара на ситуации в стране?" - написано на видео.

Анна Тринчер опубликовала это в своем блоге и добавила: "В очередной раз получая негатив в сторону моей музыки, я улыбаюсь".

Каминская молчать не стала. Она опубликовала скриншот, в котором Позитив или Анна "поблагодарили" Славу за такую "рецензию".

"Очень люблю Аню, но Пазика (POSITIFF – ред.) больше, сори. Но я же не казачка! Да за что? Где здесь музыка? Извините", - написала Каминская и добавила смеющиеся смайлики.

Тринчер поставила точку в этих обсуждениях, написав: "Наверное, в том же месте, где твоя музыкальная композиция "Слава Богу". Извини, очень тебя люблю".

Анна Тринчер и Positiff - "Який ти козак"

Напомним, Анна Тринчер впервые ответила на слухи о разводе с мужем.

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