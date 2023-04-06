Мальчик живет в Германии и занимается спортом.

Украинский телеведущий Слава Демин рассказал, что певец Олег Винник тщательно скрывает свою личную жизнь, и на это есть причина. По его словам, одинокий красивый мужчина намного интереснее женщинам, чем тот, кто счастлив в браке.

Именно поэтому Винник никогда не рассказывал о своей семье. Лишь однажды он заикнулся о том, что у него есть любимая женщина и ребенок. После этого он замолчал.

"Винник активно скрывал свою жизнь, и это была целая PR-стратегия. А еще Олег скрывает своего сына, о котором вспомнил лишь раз в 2005 году, когда был еще малоизвестным в Украине и работал в театре в Германии. Когда у артиста карьера пошла вверх, он перестал о нем упоминать, поскольку, сами понимаете, мужчина-холостяк намного интереснее женщинам, чем женатый с ребенком", - сказал Демин в программе "Слава ПРО".

Он добавил, что о сыне Винника мало что известно. Мальчику сейчас около 19 лет, он живет в Германии и занимается плаванием. Кроме того, и сам Винник любит поплавать в бассейне, так как считает, что это дарит заряд энергии и бодрости.

Кроме того, Демин рассказал, что Юлиан всего несколько раз посещал Украину. А какое у него гражданство - немецкое или украинское - неизвестно.

Ранее стало известно, как выглядит сын Олега Винника и почему родители его скрывают.

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