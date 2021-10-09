Настя Каменских отправилась в отпуск с Потапом / фото instagram.com/kamenskux
Звездные супруги Настя Каменских и Потап устроили себе мини-отпуск в Испании.
"Спасибо, любимый, за этот сладкий побег. Мне сейчас это так необходимо", – подписала Настя серию новых фото в Instagram.
В Stories при этом певица поделилась снимками и видео с мужем из Мадрида. На ролике, в частности, Каменских засветила шикарный интерьер их номера в пятизвездочном отеле The Westin Palace.
Судя по записи, пара уже прогулялась по улицам Мадрида и даже посетила шоу фламенко.
Настя Каменских отправилась в отпуск с Потапом / фото instagram.com/kamenskux
Во время записи видео для TikTok они с Потапом повредили люстру.
Настя Каменских с Потапом в Мадриде / скриншот
Настя Каменских с Потапом в Мадриде / скриншот
Настя Каменских с Потапом в Мадриде / скриншот
Накануне поездки Потап трогательно признался в любви Насте, отметив, что безумно любит ее больше, чем себя.
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