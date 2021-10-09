Супруги отправились в Мадрид.

Звездные супруги Настя Каменских и Потап устроили себе мини-отпуск в Испании.

"Спасибо, любимый, за этот сладкий побег. Мне сейчас это так необходимо", – подписала Настя серию новых фото в Instagram.

В Stories при этом певица поделилась снимками и видео с мужем из Мадрида. На ролике, в частности, Каменских засветила шикарный интерьер их номера в пятизвездочном отеле The Westin Palace.

Судя по записи, пара уже прогулялась по улицам Мадрида и даже посетила шоу фламенко.

Во время записи видео для TikTok они с Потапом повредили люстру.

Накануне поездки Потап трогательно признался в любви Насте, отметив, что безумно любит ее больше, чем себя.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц