Рэпер признался, что любит свою жену больше себя.

Украинский рэпер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко) признался в безумной любви своей супруге певице Насте Каменских, опубликовав селфи с ней без макияжа.

Фото он поделился в своем Instagram.

"Красивые девочки всегда выбирают мощных парней, потому что они знают, что их будут любить, а смазливые парни знают, что они хороши собой и зачастую любят себя больше партнера… Не всегда конечно, бывают сбалансированные божественно красивые пары, кроме голливудских, в них я не верю, знаю, как оно там, но тоже не без исключений подтверждающих правило…", – отметил рэпер.

"Я всегда поражался, как эта красотка выбрала меня, она просто знает, что я люблю ее безумно, гораздо больше самого себя! My lovely wife & our future adventures!" – добавил он.

Потап и Настя Каменских

Читайте такжеНастя Каменских блеснула пышной грудью в крохотном купальникеАлексей Потапенко и Анастасия Каменских сыграли свадьбу 23 мая 2019 года. Несмотря на многолетние слухи, они лишь утром того дня перестали скрывать свои отношения, выпустив клип на песню "Константа".

Поженились же артисты еще 18 октября 2018 года, но продолжали держать все в тайне.

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Автор: Катерина Шварц