Звезда всегда была обладательницей пышных форм. В 2015 году она активно занялась спортом, спустя некоторое время она избавилась от лишних килограмм, а аппетитные формы остались радовать мужскую аудиторию.

Популярная украинская певица Настя Каменских в 2017 году начала сольную карьеру под творческим псевдонимом NK. Она успешно записывает испаноязычные треки и снимает яркие видеоработы. Более того, ее главная мечта – завладеть почетной наградой Грэмми.

Недавно 34-летняя артистка на своей личной странице в Instagram запостила фото, которое было сделано во время отдыха. Красавица наслаждалась завтраком с видом на океан. В кадре она позировала в шортах и крохотном бюстгальтере, который подчеркивал ее упругую грудь.

Интернет-пользователи восхитились новым снимком любимой певицы, они осыпали его комментариями и "лайками": "Красотка", "Какое прекрасное утро", "Вы так прекрасны, Анастасия", "Вау", "Как же было бы здорово там оказаться".

Читайте также"Я ныла, плакала": звезда "Женского квартала" рассказала о ДТПОтметим, Настя Каменских в 2019 году сыграла роскошную свадьбу с рэпером и продюсером Потапом (настоящее имя – Алексей Потапенко). Праздничное торжество состоялось в шикарном загородном комплексе столицы. Спустя время стало известно, что влюбленные еще в 2017 году шуточно расписались в Лас-Вегасе. В Сети не прекращаются слухи о беременности артистки, но ее пресс-служба не подтверждает эту информацию.

Напомним, ранее мы писали, что Настя Каменских считает себя очень откровенной девушкой, но не без запретов. Певица призналась, что могла бы полностью обнажаться в сети, если бы не одно "но".

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Автор: Каролина Гайдук