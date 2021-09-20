Певица видится с дочерью раз в полгода.

Известная певица Вера Брежнева отправила свою старшую дочь, 20-летнюю Соню на учебу в Италию. Из-за этого они очень редко видятся.

В программе "Светская жизнь" Брежнева рассказала, что сложно переживает разлуку с дочерью. Недавно они проговорили по телефону почти два часа и не могли наговориться.

"У меня просто закончилась американская виза и сейчас не дают туристические визы, поэтому я не могу просто получить визу, чтобы к ней приехать", - сказала певица.

Также она добавила, что последнее время видится с дочерью раз в полгода, так как в Италии уже начались занятия.

"Она уже взрослая девочка, ей скоро будет 21 и она смиренно принимает уже, что она взрослеет, что мама отдаляется, но мы все равно скучаем, плачем, но это жизнь", - добавила Брежнева.

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Вера Брежнева - поп-певица, актриса, телеведущая и бывшая участница поп-группы "ВИА Гра" (2003-2007). Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа.

Есть дочь Соня, отцом которой является Виталий Войченко. Пара прожила несколько лет в незарегистрированном браке. В ноябре 2006 года вышла замуж за украинского бизнесмена Михаила Юрьевича Кипермана и сменила свою фамилию на Киперман. 14 декабря 2009 года у них родилась дочь Сара. В октябре 2012 года сообщила о разводе с мужем.

В октябре 2015 года тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе, свадьба состоялась в Италии в кругу близких.

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Автор: Диана Могилевич