Актер гордился своей недавней работой в кино и мечтал реализовать карьерные амбиции.

Умер американский актер, звезда сериала "Кости" Хит Фриман. Ему был 41 год.

Об этом пишет Deadline со ссылкой на его менеджера Джо С. Монтифьоре.

Причина смерти Фримана на данный момент неизвестна. Отмечается, что он скончался во сне в своем доме в Остине.

По словам Монтифьоре, Фриман был блестящим человеком с сильным характером, он был предан семье и друзьям, а также испытывал "необычайный интерес" к жизни.

Читайте такжеУмерла красавица советского кинематографа Валентина МалявинаМенеджер Фримана также добавил, что актер гордился своей недавней работой в кино и мечтал реализовать карьерные амбиции.

Хит Фриман: что известно об актере

Наибольшую известность актеру принесла роль серийного убийцы Говарда Эппса в сериале "Кости".

Фриман успел сняться в трех десятках фильмов и сериалов: "Вернуть из мертвых", "Морская полиция", "Ищейка", "Торчвуд", "Дом, милый ад", "Ученик экзорциста".

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Автор: Катерина Шварц