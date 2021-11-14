Тейлор Лотнер решил жениться.

Американский актер Тейлор Лотнер, который сыграл роль Джейкоба в саге "Сумерки", сделал романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной, медсестре Тэй.

Известно, что пара вместе уже три года. И вот только сейчас Тейлор решил жениться. Предложение возлюбленной он сделал в собственном доме у камина. Также он украсил помещение свечами и живыми цветами.

Лотнер встал на одно колено и протянул возлюбленной коробочку с кольцом. Девушка настолько обрадовалась, что от эмоций прикрыла лицо руками. Затем она опустилась к актеру и обняла его.

"Да, все мои желания исполнились", – подписал фото Тейлор.

Тэй также отреагировала на такое неожиданное, но долгожданное событие: "Мой абсолютно лучший друг, я не могу дождаться, чтобы провести с тобой вечность".

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Тейлор Лотнер - американский актёр кино, телевидения и озвучивания, певец. Наибольшую известность получил благодаря участию в фильмах "Приключения Шаркбоя и Лавы" (2005), "День Святого Валентина" (2010) и вампирской саге "Сумерки", где исполнил роль Джейкоба.

Известно, что актер встречался с Тейлор Свифт. После расставания певица посвятила их роману одну из своих песен "Back To December".

Напомним, ранее стало известно, что Кристен Стюарт женится на своей девушке после двух лет отношений.

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Автор: Диана Могилевич