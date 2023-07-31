Знаменитости продолжают показывать ужасы войны в Украине всему миру.

31 июля в Кривом Рогу раздались мощные взрывы. Оказалось, что Россия нанесла ракетный удар по городу, в результате которого погибли четверо людей, среди которых была 10-летняя девочка. Также известно о 50 раненых взрослых и троих раненых детей.

Украинские знаменитость со злостью и болью отреагировали на очередной массированный обстрел.

Актриса Наталка Денисенко обратилась к россиянам и спросила: "Сколько еще можно убивать наших детей?"

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Телеведущая Леся Никитюк и вовсе назвала россиян пид***сами. Она выразила недоумение, почему они обижаются на это после того, что делают в нашей стране.

"Хорошие и плохие россияне, если вас до сих пор обижает факт, что мы называем вас пид***сами, объясните еще раз людям, которые потеряли своих родных под завалами, что вы хорошие, с*ка", - написала Никитюк.

Свое мнение выразила и Лилия Ребрик. В инста-сториз она показала, какой геноцид украинского народа устроила Россия и добавила, что весь мир остается просто обеспокоенным.

"Сегодня Кривой Рог. Вчера Сумы. Как жить, когда весь мир такой равнодушный?" - задалась вопросом телезвезда.

Григорий Решетник выразил свои соболезнования семьям погибших и пострадавших.

"А мир и дальше ужасно обеспокоен и продолжает думать, где и как провести свое лето", - написал ведущий "Холостяка".

Певица Тина Кароль была более лаконичной. В инста-сториз она написала: "Кривой Рог. Люди, судьбы, мечты. Сочувствие и боль. Пропасть в сердце".

Ракетный удар по Кривому Рогу - что известно

В понедельник, 31 июля, в городе Кривой Рог Днепропетровской области раздавались взрывы. Россияне попали по городу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома.

Погибло 4 человека, пострадало - 53. Среди погибших - 10-летний ребенок и его мать.

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