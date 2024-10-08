Пара состояла в браке 2 года.

Скандальный американский рэпер Канье Уэст, который поддерживает путинский режим, разводится со своей женой - австралийской моделью Бьянкой Цензори. Стало известно, что пара еще несколько недель назад разорвала отношения.

Как сообщает издание TMZ со ссылкой на собственные источники, звездные супруги объявили о разводе своим родным и планируют выдать официальное заявление для поклонников. По словам инсайдера, Цензори тяжело переживает развод. Поэтому модель решила вернуться в родную Австралию, где будет проводить время с родными и восстанавливаться после расставания.

Источник указывает, что 47-летний рэпер уже рассказал о разводе своим друзьям. После официального разрыва с Бьянкой он планирует эмигрировать из США в Токио, Япония, где хочет жить в ближайшее время.

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Сейчас причины развода пары не разглашаются. Сами влюбленные пока никак не комментировали свой возможный разрыв. В то же время пара давно не появляется на публике. После 20 сентября Канье ни разу не видели вместе с женой. Более того, рэпер, который ранее никогда не расставался с Цензори, даже в Токио летал в одиночку.

Что известно о Канье Уэсте

Музыкальная карьера рэпера началась в 2000-х, когда он работал продюсером для других артистов, в частности Jay-Z. Канье стал известным после выпуска своего дебютного альбома "The College Dropout" (2004). Среди наиболее его известных треков "Graduation" и "My Beautiful Dark Twisted Fantasy".

Кроме музыкальной карьеры, Канье также является дизайнером. Он сотрудничал с брендом "Adidas", и создал популярную линию обуви Yeezy. Уэст также известен своими противоречивыми высказываниями. В частности, в 2022 году он потерял статус миллиардера из-за антисемитских слов, которые не понравились "Adidas", после чего компания разорвала с ним контракт. Также знаменитость неоднократно публично демонстрировал свой восторг от российского диктатора Путина и даже называл себя "молодым Путиным". В дополнение, в 2021 году он изменил свое официальное имя на "Ye".

С 2014 по 2022 год Канье состоял в браке с американской моделью и предпринимательницей Ким Кардашьян. У супругов родилось четверо детей: две дочери и двое сыновей. Второй раз скандальная звезда женился в 2022 году на Бьянке Цензори.

Напомним, ранее после поездки в Россию Канье Уэст получил обвинения от россиян. Рэпер отгулял на дне рождении своего друга и дизайнера его бренда Гоши Рубчинского и уехал из Москвы, а оккупанты решили проверить его творчество рэпера.

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