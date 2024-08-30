Долгое время с ним вели переговоры организаторы.

Скандальный рэпер Канье Уэст, который недавно посещал страну-агрессора и планировал там концерт, таки не будет выступать перед россиянами.

По словам некоторых росСМИ, в ближайшее время артист не будет петь в РФ. Причиной стало молчание рэпера, который так и не ответил на официальные запросы от организаторов концерта.

К слову, ранее Канье и принимающая сторона обсудили все детали выступления. Более того, во время поездки в РФ рэпер самостоятельно осмотрел две площадки для будущего концерта и попросил 5 миллионов долларов за свое пение. После этого оставалось только подписать договор и окончательно определиться с местом для выступления. Концерт был запланирован на начало сентября, однако до сих пор Уэст не вышел на связь и не подтвердил свое присутствие.

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Интересно, что по слухам, сейчас на Канье очень сильно влияет его стоматолог, который установил рэперу титановые протезы за 850 тысяч долларов. Экс-руководитель команды Уэста рассказал, что медик якобы подсадил артиста на закись азота - это газ, который имеет сильное болеутоляющее и слабое наркотическое действие. И теперь мужчина никуда не выходит без баллона и не хочет петь.

Сам рэпер пока не комментировал эти заявления бывшего работника.

Что известно о Канье Уэсте

Канье Уэст известен своими скандальными действиями и высказываниями. Например, он неоднократно признавался в любви стране-оккупанту и называл себя "молодым Путиным".

Напомним, ранее Канье Уэст официально сменил свое имя.

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