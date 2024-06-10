Он также ответил, обновил ли данные в ТЦК.

Известный блогер Спартак Суббота, который попал в скандал, потому что выдавал себя за другого человека, признался, что не боится служить в рядах ВСУ. Однако пока что он не будет этого делать и объяснил почему.

Как известно, блогер учился в суворовском училище, однако сам Спартак говорит, что не считает это военной выучкой. По его словам, пока что он не обновлял данные в ТЦК согласно новому закону о мобилизации. Однако добавил, что сделал это еще до полномасштабного вторжения.

"Данные в ТЦК еще не обновлял после выхода закона. Но я обновлял данные прямо за несколько недель до полномасштабного вторжения. Получил военный билет. Все что надо сделал буквально за несколько дней до полномасштабки. Потому что было такое ощущение, что что-то будет, и пусть оно себе будет, пусть будет военный билет, он лишним не будет. Поэтому я обновил", - указал Спартак.

Также он отметил, что пока не планирует идти в военкомат. Причиной этому называет свое обучение на докторантуре. Когда он ее закончит, как объяснил Суббота, пойдет в ТЦК.

"Я сейчас в докторантуре, если я буду продолжать обучение. Была кандидатская, сейчас докторантура. Она закончится, после нее или преподавательская деятельность, в зависимости от того, куда я буду двигаться, или в научно-исследовательском направлении, или в преподавательском. Поэтому надо будет идти обновлять данные", - рассказал блогер.

На вопрос о том, боится ли Спартак служить, он говорит, что нет. Однако добавляет, что, как и все люди, боится боли и смерти.

К слову, Суббота прославился благодаря совместному проекту с Евгением Яновичем "Подкаст терапия". Сам блогер называл себя психологом, кандидатом наук и заявлял, что имеет медицинское образование. Однако впоследствии другой блогер опубликовал расследование о так называемом психологе и заявил, что Спартак врет своим поклонникам.

Позже выяснилось, что Суббота даже имел сексуальные отношения с клиентками. После этого Янович разорвал все связи с коллегой, а на самого блогера посыпался шквал критики.

Напомним, ранее известного ведущего захейтили из-за скандального Спартака Субботу.

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