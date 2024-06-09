Известного украинского шоумена и интервьюера Славу Демина захейтили в сети. Причиной этому стал скандальный блогер Спартак Суббота, который стал известным благодаря совместному шоу с Евгением Яновичем "Подкаст терапия".
В Instagram поклонники Демина даже начали отписываться от него. Дело в том, что ведущий анонсировал новое интервью, главным героем которого станет Суббота. Слава опубликовал фрагмент со съемок видео со Спартаком и заверил, что новое интервью будет сенсационным.
"Такого вы еще не слышали", - написал шоумен.
Украинцы до сих пор не могут забыть поступок Субботы, который выдавал себя за другого человека. У общества недоверчивое отношение к нему из-за его вранья о наличии у него медицинского образования. Как известно, блогер рассказывал, что он психолог, кандидат наук, однако выяснилось, что это не так.
Более того, стало известно, что Суббота имел сексуальные отношения с клиентками. После этого Янович прекратил сотрудничество с блогером, а "Подкаст терапия" больше не появлялось на просторах YouTube.
Именно поэтому у подписчиков Демина возникли вопросы, почему он записал интервью со скандальным Спартаком. В комментариях они выразили свое возмущение и резко раскритиковали Славу:
- "Очень грустно видеть таких гостей"
- "Не понимаю для чего тянуть этого человека в медиапространство. Он людей ни во что не ставит. Врет нагло в глаза и пользуется людьми. Долой его!"
- "Зачем тянуть в инфопространство человека, который унижает украинцев и презирает украинский язык?"
На некоторые из гневных комментариев Демин ответил и объяснил, что не согласен с мнением подписчиков.
Напомним, ранее Слава Демин закрутил новый роман. Ведущий показал первое фото с возлюбленной.