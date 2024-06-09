Славу Демина накрыла волна критики в сети.

Известного украинского шоумена и интервьюера Славу Демина захейтили в сети. Причиной этому стал скандальный блогер Спартак Суббота, который стал известным благодаря совместному шоу с Евгением Яновичем "Подкаст терапия".

В Instagram поклонники Демина даже начали отписываться от него. Дело в том, что ведущий анонсировал новое интервью, главным героем которого станет Суббота. Слава опубликовал фрагмент со съемок видео со Спартаком и заверил, что новое интервью будет сенсационным.

"Такого вы еще не слышали", - написал шоумен.

Видео дня

Украинцы до сих пор не могут забыть поступок Субботы, который выдавал себя за другого человека. У общества недоверчивое отношение к нему из-за его вранья о наличии у него медицинского образования. Как известно, блогер рассказывал, что он психолог, кандидат наук, однако выяснилось, что это не так.

Более того, стало известно, что Суббота имел сексуальные отношения с клиентками. После этого Янович прекратил сотрудничество с блогером, а "Подкаст терапия" больше не появлялось на просторах YouTube.

Именно поэтому у подписчиков Демина возникли вопросы, почему он записал интервью со скандальным Спартаком. В комментариях они выразили свое возмущение и резко раскритиковали Славу:

"Очень грустно видеть таких гостей"

"Не понимаю для чего тянуть этого человека в медиапространство. Он людей ни во что не ставит. Врет нагло в глаза и пользуется людьми. Долой его!"

"Зачем тянуть в инфопространство человека, который унижает украинцев и презирает украинский язык?"

На некоторые из гневных комментариев Демин ответил и объяснил, что не согласен с мнением подписчиков.

Напомним, ранее Слава Демин закрутил новый роман. Ведущий показал первое фото с возлюбленной.

Вас также могут заинтересовать новости: