София не видит смысла обращаться к российской аудитории.

Блогер-миллионщик София Стужук на четвертую неделю вражеского вторжения решила высказаться о войне, но не упомянула Россию как страну, развязавшую боевые действия против ее Родины.

Своим подписчикам в Instagram она пожаловалась, что никогда бы не подумала о "настоящей войне" в XXI веке.

Стужук отметила, что искренне любит Украину и Киев, но что умышленно избегала в первые дни писать о нападении России: "Я с первых дней отказалась поддаваться экстремизму и сумасшедшим агрессии ненависти, которые, конечно, отчасти оправданы в такой ситуации…".

Также София рассказала, что ее якобы "пинали" обратиться к россиянам, но она не видит в этом смысла. Больше того, украинка решила не упоминать страну-агрессора, удовольствовавшись "кому-то там", "где-то там" и др.

"Меня "пинали" чтобы я обращалась к своей российской аудитории. А с чем? Весь мир кричит. Все страны кричат. Президенты, знаменитости. Знает и просит весь мир. Но все продолжается. Потому что "где-то там" так за нас решили. Потому что "кому-то там" жизни людей- разменные монеты для достижения каких-то "глобальных целей", - заявила Стужук.

Блогерша ответила, что из-за войны ей пришлось бросить свой дом и Украину: "Я с детками в чужой стране, в чужом городе, в чужом доме. Практически без всего, что я любила. Без возможности обнять маму. И каждый день плачу. Как и вся Украина".

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