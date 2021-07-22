Певица презентовала новую песню на украинских радиостанциях.

Опальная певица Светлана Лобода, которая вот уже несколько лет живет и работает в РФ, приехала в Украину, и уже успела представить на радиостанциях свою новую песню.

Она уже успела побывать на радио "Пятница", "Наше Радио", "Русское Радио. Украина", "NRJ Украина", где и презентовала новый трек "Алло". Известно, что клип на эту песню снял популярный клипмейкер Алан Бадоев, который часто сотрудничает с российскими звездами.

Напомним, 14 августа запланировал концерт Светланы Лободы в Одессе. Также в этом украинском городе выступят Баста, Ани Лорак и Скриптонит.

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Автор: Диана Могилевич