Рэперша недавно сделала очередную пластическую операцию.

Скандальная российская рэперша Инстасамка вместе со своим мужем улетела на Мальдивы. Девушка уже успела поделиться несколькими кадрами с отдыха.

В Instagram она показала свою фигуру в раздельном купальнике. Отметим, Инстасамка сделала себе несколько пластических операций - увеличила грудь и ягодицы. Также она прибегала к услугам стоматолога, который поставил ей виниры.

"Идет Инстасамка искупаться в море, подбигает к ней спасатель и говорит, что пластику в море не место", "Краши", "Кто-то отдыхает, а кто-то работает", "Обалденная фигура", "Попа обвисшая", - разделились во мнениях пользователи сети.

Кто такая Инстасамка

Читайте такжеАнна Седокова в бикини показала стальной пресс (фото)22-летняя Дарья Зотеева - российская рэп-исполнительница, ранее инстаблогер. В 2019 году стала широко известна после скандала, связанного с фильмом "Она вам не Инстасамка", в котором было рассказано о множественных случаях обмана аудитории с её стороны.

В июне 2019 года начала музыкальную карьеру, в дальнейшем полностью переориентировав свой род деятельности на музыкальный. Для продвижения своих релизов использует TikTok; по состоянию на середину 2021 года на её аккаунт подписано более восьми миллионов человек.

Напомним, 5 сентября 2021 года Инстасамка дала концерт в Киеве. Позже украинцы захейтили ее за непристойное поведение. Девушка попросила охрану вывести из зала парня, который внешне ей не понравился.

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Автор: Диана Могилевич