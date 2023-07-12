Между ними часто возникали ссоры, но недавно все дошло до драки.

Российская актриса Екатерина Виноградова, которая снималась в сериале "Интерны", заявила, что ее избил бойфренд. По данным росСМИ, она встречалась с 44-летним избранником из Киева около года, вместе они жили на Бали.

Все произошло в день рождения россиянки. Она устроила вечеринку и пригласила немало гостей. Празднование проходило в доме друга Виноградовой, который тоже прилетел на Бали из РФ. В какой-то момент, по словам актрисы, ее избранник ушел.

Бойфренд Виноградовой отправился на виллу, которую он вместе с ней арендовал. Актриса утверждает, что бойфренд заподозрил ее в измене. Он устроил погром на их вилле, так как якобы нашел доказательства своих подозрений. Когда артистка к нему пришла, между ними вспыхнул скандал.

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Виноградова утверждает, что бойфренд ее сильно избил. Она якобы очнулась, лежа в луже крови. Актриса вышла в Stories и показала синяки на лице. Она заявила, что мужчина был в "пьяных галлюцинациях".

Тем временем подруги Виноградовой уже дали комментарий росСМИ. Они заявили, что актриса сильно ругалась с бойфрендом-украинцем из-за войны и политики. По словам подруг, между ними регулярно возникали скандалы.

Кто такая Татьяна Виноградова

Россиянке 32 года. Она снималась во многих сериалах, таких как "Интерны", "Измены" и другие. Сейчас актриса живет на Бали и называет себя "психологом, вдохновителем и проводником".

Она ничего не говорит о полномасштабной войне РФ против Украины. В ее соцсетях нет публикаций о политике, однако недавно она жаловалась на то, что россиянам не рады на Бали. По словам актрисы, граждане страны-агрессора сталкиваются с "жестокими" правилами и стремительно теряют возможность жить на островах.

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