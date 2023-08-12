Актер прокомментировал острую тему, которую подняли на шоу "Мекнув - питайте".

Звезда "Скаженого весілля"Арам Арзуманян посетил студию "Сніданку з 1+1". Актер и участник "Танців з зірками" рассказал, что думает о скандале вокруг Владимира Остапчука, Богдана Буше и Позитива, которые ставили женщинам оценки и говорили о необходимости депиляции.

"Конечно, я осуждаю. Это неправильно, так не должно быть. Ну нельзя оценивать человека, которому комфортно вот именно так выглядеть. На меня посмотрите! Кто меня оценит? На сколько баллов?" - сказал актер.

После этих слов артист неожиданно поднял футболку и показал свой торс. Арзуманян передал "волосатый привет" и дал понять, что думает о людях, которые осуждают женщин и ставят им какие-то оценки.

"А знаете, сколько хейта у меня? В TikTok и везде. Что я волосатый, такой-сякий. Я с позитивом на это реагирую, мне все равно. А девушки же немного по-другому реагируют", - добавил Арзуманян.

Он также пояснил, что люди должны оценивать друг друга исключительно по поступкам. По словам актера, он вырос на других принципах, поэтому не понимает, почему внешность сейчас является главным критерием.

"Оценка человека только за поступки. За то, что он делает. Никто никогда не оценивает внешность и не говорит, что у вас правильный или неправильный вид. А вот как ты поступаешь, как живешь, кем живешь - вот уже имеет значение", - резюмировал Арзуманян.

Скандал вокруг Остапчука, Буше и Позитива - с чего все началось

Недавно Остапчук выпустил новый выпуск своего шоу "Мекнув - питайте". Гостями стали Позитив и Богдан Буше. Вместе мужчины говорили о женской красоте и начали делиться размышлениями о депиляции. Остапчук спрашивал, как бы его гости реагировали на девушку, которая "10 из 10, но не бреет ноги". Артисты заявили, что им это "не ок".

Заявления Остапчука, Буше и Позитива возмутили многих пользователей сети. Слова мужчин осудили и артисты, такие как Вова Дантес, Алексей Дурнев, Мария Ефросинина и Оля Полякова. А рэперша Alyona Alyona в "знак протеста" показала фото в белье.

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