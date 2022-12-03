В этом году украинцы сами голосовали за членов жюри.

Недавно стало известно, кто из украинских артистов войдет в состав жюри на Нацотбор Евровидения-2023. Среди фаворитов оказались лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, фронтвумен группы The HАRDKISS Юлия Санина и победительница Евровидения-2016 Джамала.

Несмотря на то, что за членов жюри голосовали сами украинцы, после объявления результатов они устроили бунт в сети. Большинство из них не понимает, почему, например, Тополя оказался в составе жюри, если он не имеет никакого отношения к конкурсу.

Украинская певица, финалистка Нацвиброва на Евровидение-2023 Марина Круть ответила, честным ли был выбор:

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"Мне нравится подавляющее большинство жюри, которые будут в этом году. Лично я не голосовала за них, ведь знаю, что на самом деле на этом конкурсе подавляющее большинство имеет сила людей, которые голосовали, и для меня это в приоритете. Я знаю, что всегда так было, есть и будет. Кого люди выберут - тот и будет".

Также она рассказала, сталкивалась ли на Нацотборе с коррупцией и кумовством, ведь некоторые из участников именно в этом обвиняли конкурс.

"У меня нет ни денег, ни кумовьев. Поэтому я ничего не знаю об этом. Как я уже говорила, люди все же имеют большую силу над жюри", - добавила певица.

Напомним, финалистка Нацотбора на Евровидение-2023 Марина Круть в интервью УНИАН рассказала, видит ли среди других финалистов конкурентов, почему вторая подряд победа на Евровидении для Украины сейчас сверхважная, и может ли война повлиять на результаты.

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