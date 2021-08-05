Ходить МакSим пока не разрешают врачи.

Представитель певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова рассказала о состоянии артистки.

Об этом сообщает издание "СтарХит".

По ее словам, МакSим только начинает осознавать тот факт, что она пробыла в коме больше месяца.

Соколова утверждает, что певица идет на поправку - у нее появились силы и она уже может самостоятельно сидеть, свесив ноги с кровати. В то же время ходить МакSим пока не разрешают врачи.

"Марина боец, не ноет, не жалуется", - сказала Соколова.

В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.

Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы.

Автор: Денис Прядко