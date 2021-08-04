МакSим передала всем привет и поблагодарила за поддержку.

Представительница певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова пообщалась с исполнительницей по видеосвязи.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам директора певицы, та передала всем привет и поблагодарила за поддержку. Она выразила надежду, что скоро сможет лично высказать людям слова благодарности.

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В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице.

Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме.

Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.

Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы.

Автор: Григорий Бондарь