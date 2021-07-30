В больнице, где находится певица МакSим, впервые рассказали о ее состоянии. Ранее сообщалось, что российская артистка вышла из комы и даже начала общаться жестами, но теперь стало известно совсем о другом.
Подробности о состоянии МакSим, которые раскрыли в больнице, передает российское издание NEWS.ru.
Так, певица находится в городской клинической больнице № 52 города Москвы. Представитель учреждения сообщил, что МакSим помещена в "красную зону". Артистка все это время находится в реанимации.
Никто не может навестить певицу, даже родственникам запрещено посещать пациентов "красной зоны". По сути, сейчас вся больница является закрытой для посетителей.
В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице. Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме. Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.
Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы. Однако в больнице эту информацию не комментируют.
Также Вас могут заинтересовать новости:
- 40-летний кусок свадебного торта принцессы Дианы продадут на аукционе (фото)
- "Завтра у нас большое событие": Потап и Настя Каменских заинтриговали сеть
- "Чуть не упал и матерился": Олег Кензов разозлил фанов пьяным концертом (видео)
- На Крещатике заметили запрещенного "Моргенштерна" в окружении охраны - что не так (фото)
- "Урод": Тина Кароль грубо ответила на критику от известному режиссеру