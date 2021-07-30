Артистка все это время находится в реанимации.

В больнице, где находится певица МакSим, впервые рассказали о ее состоянии. Ранее сообщалось, что российская артистка вышла из комы и даже начала общаться жестами, но теперь стало известно совсем о другом.

Подробности о состоянии МакSим, которые раскрыли в больнице, передает российское издание NEWS.ru.

Так, певица находится в городской клинической больнице № 52 города Москвы. Представитель учреждения сообщил, что МакSим помещена в "красную зону". Артистка все это время находится в реанимации.

Никто не может навестить певицу, даже родственникам запрещено посещать пациентов "красной зоны". По сути, сейчас вся больница является закрытой для посетителей.

В медицинское учреждение МакSим поступила 23 июня, ранее она находилась в другой больнице. Еще с 19 июня она пребывает в искусственной коме. Певицу госпитализировали с диагнозом "пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией" 16 июня, с этого времени ее состояние остается тяжелым.

Ранее пиар-менеджер МакSим рассказывала, что певицу периодически выводят из медикаментозной комы. Однако в больнице эту информацию не комментируют.

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Автор: Иван Бойко