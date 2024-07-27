Мужчина сделал неожиданное заявление.

Шведский певец Bosson, который известен по хиту "One in a Million", неожиданно обратился к россиянам и пообещал приехать с концертом.

Недавно он выступал на фестивале в Баку "Dream Music Fest 2024", который организовал путинист-бизнесмен Эмин Агаларов. По словам российских журналистов, Bosson общался с ними на английском языке, однако произносил и некоторые слова на русском.

"Поймали артиста на саундчеке. Очень приветливо общался с персоналом и даже выучил несколько слов на русском", - отметили журналисты росСМИ.

А потом певец записал видеообращение, в котором сказал, что надеется на скорую встречу с российскими поклонниками.

"Привет, Россия! Я Bosson, и я надеюсь вскоре приехать и увидеть вас", - сказал он в ролике.

Действительно ли певец планирует поехать в страну-агрессора в ближайшее время - пока неизвестно.

Что известно о позиции Bosson

В 2022 году в своем Instagram шведский певец делал пост о войне в Украине. Тогда он призвал остановить агрессию.

"Трагично, ужасно и недопустимо. Все наши мысли и молитвы с нашими украинскими друзьями и украинским народом. Мы также, конечно, думаем о наших российских друзьях и людях, которые не поддерживают это. Хватит, остановите это безумие", - писал Bosson.

Однако уже в этом году он прорекламировал перепев своего хита российским певцом. Также у него есть дуэтная песня с предательницей Лолитой Милявской.

Интересно, что в 2008 году певец участвовал в фестивале "Ukrainian Music Adwards" в Донецке. Тогда Bosson одержал победу в номинации "Лучший европейский певец в Украине".

Напомним, ранее Верка Сердючка публично обратилась к Алле Пугачевой в Юрмале.

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