Актриса вспомнила, как себя вел Питт в состоянии алкогольного опьянения.

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая судится со своим экс-супругом Брэдом Питтом за опеку над детьми, обвинила его в физическом насилии.

Об этом сообщает Page Six.

По словам Джоли, однажды Питт поднял на нее руку прямо в самолете. Во время полета из Ниццы в США Питт употреблял алкоголь, а затем между экс-супругами возникла ссора из-за одного из детей.

Тогда Брэд вывел Анджелину в туалет, схватил ее за голову и начал трясти. Актриса добавила, что тогда озверевший Питт даже несколько раз ударил кулаком в стену и заявил, что она портит их семью.

Свидетем этого инцидента стал ребенок, который испугался за жизнь своей мамы. Он спросил все ли с ней в порядке, на что Питт ответил: "Нет, она не в порядке, она разрушает эту семью, она сумасшедшая". Но у ребенка на этот счет свое мнение. Он уверен, что их семью разрушил именно Брэд.

После резких высказываний ребенка, голливудский актер набросился и на него, но, благо, Джоли удалось его сдержать.

Также Джоли рассказала и о другой ситуации. Оказывается, однажды экс-супруг облил ее пивом, когда она пыталась уснуть.

Напомним, у Джоли и Питта шестеро наследников. Однако актеры борются за опеку лишь над пятью детьми, потому что самому старшему Мэддоксу уже 21 год, поэтому он сам может решать, с кем ему жить.

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