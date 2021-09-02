Актриса пыталась схитрить и затягивала время на судебные разбирательства, но теперь она получит новый удар.

Брэд Питт, который уже долгое время судится с Анджелиной Джоли за опеку над их детьми, решил не сдаваться. Адвокаты голливудского актера раскрыли хитрый план его бывшей жены, которая намеренно затягивала время на судебные разбирательства. Теперь Питт снова будет судиться с Джоли, он имеет много шансов на победу.

Об этом сообщает издание Just Jared.

Так, 57-летний актер не согласен с тем, что его 46-летняя бывшая жена выиграла суд и получила опеку над их детьми. Это стало возможным благодаря одной досадной ошибке, которая стоила Питту возможности воспитывать своих наследников.

Дело в том, что в начале судебных разбирательств Питт и Джоли вместе выбрали судью, который является их давним знакомым. Более того, этот судья когда-то женил актеров. Но об этом факте звезды умалчивали, а потом его использовала в свою пользу Джоли.

Сначала актриса проиграла битву за опеку над детьми, однако затем она добилась пересмотра решения. Джоли подала жалобу на судью, который занимался этим делом. В ней она отметила, что этот мужчина находится в дружеских отношениях с Питтом.

На апелляционном суде действительно установили, что Питт знаком с судьей. Кроме этого оказалось, что адвокаты актера находятся с мужчиной, который вел дело об опеке над детьми звезд, в деловых отношениях.

Джоли поздно подала жалобу, уже после того, как Питт получил опеку над детьми. Но суд все равно принял ее апелляцию и назначил новые слушания.

Брэда Питта очень расстроил поступок Анджелины Джоли. Он и его адвокаты понимают, что актриса прибегла к хитрости и использовала информацию о судье только для того, чтобы отобрать у бывшего мужа права на опеку.

Читайте такжеВнучка Софии Ротару снялась без белья в соблазнительном халатикеТеперь Питт решил продолжить борьбу. Он, будто герой из песни "Океана Эльзы", не будет сдаваться без боя. Теперь дело об опеке над детьми будет рассматривать Верховный суд Калифорнии.

Как известно, у Джоли и Питта шестеро наследников. Однако актеры борются за опеку лишь над пятью детьми, потому что самому старшему Мэддоксу уже 20 лет, поэтому он сам может решать, с кем ему жить.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко