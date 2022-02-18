Актер уточнил, что между ними была договоренность не продавать свои доли без ведома партнера.

Знаменитый актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Анджелину Джоли, обвинив ее в том, что та в тайне без его ведома продала долю в их совместной винодельне российскому бизнесмену.

Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на судебные документы. По данным портала, речь идет о французской винодельне Chateau Miraval, которую Питт и Джоли, которые тогда были в отношениях, купили в 2008 году. По утверждению Питта, между ними была договоренность не продавать свои доли в винодельне без ведома партнера.

Он отметил, что за эти годы вложил массу денег и времени в винодельню, и сделал ее прибыльной, хотя и признает, что Анджелина потратила 40% от покупной цены в $28,4 млн.

Джоли летом прошлого года приняла решение продать свою долю в винодельне "неназванному покупателю". В сентябре Питт заявил, что не будет противиться продаже при условии, если он лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже в октябре Питт выяснил, что его экс-супруга продала долю в винодельне дочернему предприятию компании - производителя спиртных напитков Stoli Group, которая, по данным TMZ, управляется российским предпринимателем Юрием Шефлером.

Питт настаивает, что Джоли умышленно скрыла от него детали сделки, и через суд требует ее аннулировать, а также покрыть нанесенный ему ущерб, сумма которого не называется. По словам актера, продажа доли в винодельне "внесла хаос" в его возможность управлять бизнесом.

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